Cat Janice, morta a 31 anni la cantante malata di tumore. Aveva donato i diritti della sua ultima canzone (diventata virale) al figlio di 7 anni

Cat Janice aveva emozionato tutti con la sua storia. Colpita da un tumore, un sarcoma, aveva inciso una canzone ("Dance You Outta My Head") che voleva lasciare a tutti come testamento della sua vita, i cui diritti e il cui ricavato avrebbero aiutato invece il figlio di 7 anni.

La cantante pop statunitense sapeva, infatti, che probabilmente non sarebbe sopravvissuta: «Sto pregando che un miracolo mi faccia superare tutto questo, ma credo che mi stiano chiamando» da lassù, aveva detto. E così è stato. L'artista è morta mercoledì 28 febbraio nella sua casa di famiglia ad Annandale, Usa. Aveva 31 anni.