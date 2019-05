Sarcoma raro a 37 anni: raccolta fondi per operare papà Giampiero. L'intervento negli Stati Uniti 600mila euro

Venerdì 31 Maggio 2019, 12:33

Gianpiero ha 37 anni, due figli piccoli, Andrea e Lorenzo, e una moglie, Barbara, che lo ama, è un sergente maggiore dell'Esercito in servizio presso i "Lancieri di Novara" (5°) di stanza a Codroipo, in provincia di Udine. La vita di Gianpiero è stata sconvolta nel 2014 da una terribile diagnosi: un sarcoma molto raro e aggressivo, il sarcoma desmoplastico a piccole cellule rotonde, un male arrivato allo stadio terminale. Una sentenza di morte per il giovane militare.Eppure lui e la sua famiglia non si sono arresi, hanno cercato, analizzato i casi simili e scoperto che un altro uomo italiano di 36 anni con una patologia del tutto simile, Orlando Fratto (36 anni), era stato operato e salvato in America nell’ospedale "Columbia University Medical Center" dal dottor Kato Tomoaki con una procedura da lui inventata e chiamata “Whipple”. A quanto pare, il dottor Tomoaki sarebbe l'unico a poter eseguire l'operazione.“Noi siamo in contatto con il dottor "KATO" il quale sta esaminando il quadro clinico di Gianpiero - scrive la moglie del militare su Faceook -. Gianpiero è un guerriero che nonostante tutto non ha mai smesso un’attimo dicombattere, soprattutto per i suoi meravigliosi figli di 6 e 7 anni, che hanno ancora tantissimo da imparare da lui e soprattutto che hanno tanto bisogno di lui come ogni bambino ha bisogno dei propri genitori, per la sua amatissima e giovane moglie e per la sua famiglia".La moglie prosegue il messaggio lanciando unaper riuscire a portare il marito negli Usa e farlo operare., ne sono stati raccolti 92.851: "Siamo qui a scrivere oggi per chiedervi un’ aiuto, condivisione e sostegno per l’operazione, ogni piccolo gesto in questo momento può essere fondamentale per la vita di un’intera famiglia e non di una sola persona... affinché il vostro sostegno e contributo possa salvare il nostro amatissimo Gianpiero e far si che anche lui possa avere questa possibilità, perché tutte le persone che hanno bisogno dovrebbero avere almeno una possibilità nella VITA" ( Qui la PAGINA FACEBOOK con la raccolta fondi ).Potete contattarmi via email all'indirizzo: barbaraegiampy@libero.it