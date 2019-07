Un papà è stato mangiato vivo da parassiti mortali durante una giornata in spiaggia in Florida e dopo 48 ore è morto.

Dave Bennett stava visitando con la figlia Cheryl la spiaggia di Destin, in Florida, ed è entrato in acqua. Ma 12 ore dopo essere stato sulla battigia, Dave, colpito dal cancro in passato, si svegliato a casa con la febbre, i brividi e alcuni crampi. La sua salute ha cominciato a deteriorarsi rapidamente ed è stato portato in ospedale dove i medici hanno scoperto un "punto nero terribilmente gonfio sulla schiena".

È stato dichiarato morto in poche ore e in seguito i risultati di laboratorio hanno confermato di aver contattato la fascite necrotizzante - nota anche come batteri carnivori.

Dave Bennett, di Memphis negli, ha iniziato a mostrare i sintomi della puntura dei batteri carnivori che si sono trasformati in sepsi e in poche ore lo hanno portato alla morte. Una storia tragica riportata negli Usa dal New York Post