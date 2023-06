Tumore raro, raccolti 400mila euro per Teresa: la 14enne promessa dell'atletica può curarsi a Houston

di Redazione web

Teresa è una giovane ragazza di 14 anni a cui hanno diagnosticato un tumore rarissimo che in italia non è possibile curare. I genitori della ragazza avevano dato il via ad una raccolta fondi su gofound.me che in pochissimo tempo è riuscita ad arrivare a oltre 400mila euro. Queste donazioni le permettono di partire per l'America, a Houston dove potrà sottoporsi alle cure più avanzate.

Si è trattata di una vera e propria corsa contro il tempo, quella per la giovane promessa dell'atletica, ma alla fine ce l'ha fatta e adesso si trova in volo verso una speranza sempre più solida.

Oltre 10mila donazioni per Teresa

In sole due settimane sono stati raggiunti 450mila euro che hanno permesso a Teresa di volare oltreoceano per sottoporsi alle cure che in Italia non esistono. Si tratta di un percorso terapeutico risolutivo situato all'Md Anderson Cancer Center di Houston, che le permetterà di avere qualche possibilità concreta di riuscire a sopravvivere.

Teresa aveva scoperto di essere malata un anno fa, quando ha sentito un nodulo al collo che però non le dava alcun fastidio, finché ha iniziato a crescere, rendendo necessaria la sua asportazione: sarcoma, il responso dell'esame diagnostico, un tumore maligno raro ed aggressivo.

Ma ora, Teresa e la sua famiglia hanno una possibilità di farcela, grazie soprattutto alla solidarietà nata in pochissimi giorni.

