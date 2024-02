Uccise la moglie, malata terminale. Per i giudici ha agito con altruismo

di Claudio Fabretti

Ha posto fine alle sofferenze della moglie, malata terminale, premendole un cuscino sul volto. Proprio come nella scena più forte di “Amour”, il film di Michael Haneke con Jean-Louis Trintignant ed Emmanuelle Riva. Era il 14 aprile 2021. Franco Cioni non riusciva più a sopportare il dolore della donna con cui aveva passato una vita, Laura Amidei, dopo anni di accudimento e solitudine. Così ha deciso di sopprimerla nel sonno.

Per quel gesto, violento e amorevole al tempo stesso, Franco Cioni, 74 anni, a novembre è stato condannato a sei anni e due mesi, una pena lieve - considerando l'accusa di omicidio volontario - ma di cui ora si conoscono le motivazioni: i giudici hanno concesso l'attenuante dei motivi morali e sociali tenuto conto del contesto specifico, ovvero dell'«altruismo» di Cioni, emerso da diverse testimonianze, e del fatto che un gesto come il suo «riflette un sentire sociale», che ormai lo considera «manifestazione di uno stato affettivo di amore pietoso».

La Corte d'Assise di Modena ha ulteriormente motivato la sua decisione, spiegando che non si può considerare il gesto isolatamente «rispetto a tutta la condotta anteriore osservata dall'imputato nella dedizione, nella vicinanza e nel sostegno umano assicurato alla propria consorte per tutta la sua lunga malattia». Inoltre, sempre secondo i giudici, va considerato che l'omicidio avvenne con «modalità consone allo scopo», cioè con un cuscino e mentre la donna stava dormendo. Di qui l'attenuante dei motivi morali e sociali. «L'altruismo» di Cioni è stato anche confermato dalle testimonianze del medico che aveva in cura la donna, della sorella della vittima e dei conoscenti. Cioni aveva confessato di aver compiuto il gesto mosso da compassione nei confronti della donna: «Non potevo più vederla così». I due avevano vissuto insieme 45 anni.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Febbraio 2024, 06:45