Cat Janice, la malattia le lascia poche settimana di vita: dona i diritti della sua ultima canzone al figlio di 7 anni. «Il brano è virale, grazie a tutti»

Una tragica storia sta catturando l'attenzione dei social media, quella di Cat Janice, cantante pop 31enne di Washington D.C. colpita da una malattia terminale. Il suo brano "Dance You Outta My Head" è diventato virale su piattaforme come Instagram e TikTok, ma la sua origine è molto più profonda di una semplice tendenza online.

L'artista, ha deciso di registrare questa canzone come regalo per suo figlio di sette anni, donandogli tutti i diritti del brano, riporta il Washington Post. Il 19 gennaio, un giorno prima del suo compleanno, ha inciso il singolo. Il testo è un messaggio di speranza e spensieratezza, che invita a ballare fino a quando non si hanno più pensieri.