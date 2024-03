​Il cane è spaventato mentre viene caricato sull'aereo, l'addetto ai bagagli commuove tutti: «Mi si è sciolto il cuore, grazie»

Poter condividere le proprie giornate con un animale domestico è un onore e chiunque abbia fatto quest'esperienza lo sa bene. Per questo motivo, quando per piacere o necessità si parte per un viaggio, è naturale volerlo condividere con il nostro amico a quattro zampe e il solo pensiero di lasciarlo indietro ci spezza il cuore.

Non sempre è possibile viaggiare con i propri cani, però, specialmente perché potrebbe essere pericoloso per la loro salute e in alcuni casi lo stress dello spostamento si rivela eccessivo, sia per l'animale che... per il padrone: «Come starà in questo momento? Sarà spaventato ora che non sono lì con lui?».

Questi erano con tutta probabilità i pensieri di una donna mentre, dall'aereo, assisteva al momento in cui la sua cagnolina, Daphne, veniva caricata nella stiva. Eppure, la gentilezza degli addetti ai bagagli, che la padrona del cane ha filmato e pubblicato sui social, le ha scaldato il cuore.