Can Yaman: «Dieta a intermittenza e mi alleno 3 volte al giorno», così ha perso 10 chili in un mese

Can Yaman ha pubblicato una foto su Instagram in cui è apparso visibilmente dimagrito e con gli addominali in mostra. Il fisico muscoloso è sempre stato una delle caratteristiche principali dell'attore turco, diventato famoso in Italia dopo la messa in onda di "Daydreamer" dove, in coppia con Demet Ozdemir, ha fatto sognare milioni di telespettatori. Can ha deciso di intraprendere la carriera di attore anche in Italia, con la serie tv "Viola come il mare", con Miss Italia Francesca Chillemi.

Di recente, l'attore ha pubblicato uno scatto dove ha dichiarato di aver perso quasi 10 chiili in un mese.