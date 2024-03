«Il bullismo a scuola è diventato più difficile da riconoscere e molti prof fanno finta di non vedere: ecco a cosa bisogna fare attenzione»

Il bullismo è un tema sempre attuale, in particolar modo quando avviene in un ambiente come quello scolastico, che dovrebbe teoricamente essere controllato e sicuro per i più giovani. L'argomento può essere affrontato sotto diversi punti di vista, per esempio andando a ricercarne le cause nell'ambiente familiare e sociale, o prendendo in considerazione i vari modi in cui si manifesta, da quelli più ovvi ed espliciti ai gesti meno evidenti ma non per questo meno dannosi.

Nel contesto della scuola, i professori hanno una grossa responsabilità quando si parla di bullismo dato che dovrebbero essere in grado di garantire la sicurezza degli studenti a loro affidati nelle ore di lezione. Parte del lavoro, in effetti, esula dall'insegnamento della propria materia ed è invece relativo alla capacità di individuare comportamenti problematici e affrontarli nella maniera migliore.

Tuttavia, sembra che al giorno d'oggi sia davvero complicato riconoscere episodi di bullismo perché, come afferma una professoressa di liceo, passa sempre più spesso attraverso gesti sottili, discreti. Per aiutare a individuarli, Mrs. C ha pubblicato un video sul suo account TikTok in cui spiega a cosa fare attenzione nelle interazioni tra studenti e con gli insegnanti.