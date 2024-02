«Sono entrato a Disney World con un biglietto di mezzo secolo fa che ho trovato nascosto in casa: ho risparmiato 180 euro»

Con una mossa creativa e a misura di portafoglio, un utente di TikTok ha trovato il modo di accedere a Disney World a Orlando, in Florida, senza sborsare nemmeno un dollaro. Come? Grazie a un "biglietto d'oro" d'epoca che era stato nascosto in casa sua per quasi cinque decenni.

Matthew Ables ha condiviso la sua esperienza in un video che ha ottenuto oltre 8 milioni di visualizzazioni. Il biglietto di 46 anni fa, acquistato nel 1978, era «nascosto a prendere polvere» ma ha attirato l'attenzione del ragazzo: era intatto e non riportava alcuna data di scadenza, si legge sul New York Post.