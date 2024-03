Belen non dimentica, continuano le frecciatine: «Le donne forti intimoriscono gli uomini deboli»

Belen Rodriguez ama comunicare con i suoi fan attraverso post, video e storie che nascondono sempre qualche messaggio, una frecciatina o una stoccata bella e buona nei confronti di chi l'ha delusa. Come i suoi ex. La showgirl argentina, come ha spiegato più volte nel suo profilo Instagram, è molto serena in questo momento della sua vita e sta cercando di viversi tutto al massimo e nel migliore dei modi. Certo è che quando le capita a tiro qualche frase o citazione che può riferirsi alle sue delusioni amorose, a come è stata trattata in passato, non ci pensa due volte a condividerla nelle proprie storie.