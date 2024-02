«Dai peli sul viso (dall'età di 14 anni) alla barba folta: prima mi vergognavo, ma ora mi sento potente»

I canoni di bellezza imposti dalla società costringono le donne a depilarsi diverse volte al mese e a curare la pelle nei minimi dettagli per risultare sempre in ordine e di bell'aspetto. I social media hanno contribuito a rafforzare la visione secondo cui i peli non sono cool e vanno eliinati, sempre e comunque. Negli ultimi tempi, però, diverse ragazze hanno detto 'basta' e si ribellano a quei canoni che costringono le donne a risultare sempre belle e perfette. Così, anche Gennevieve Vaillancourt, 40 anni, si pone controccorrente e si presenta al mondo con la barba folta, lanciando un messaggio rivolto a tutte le donne: amatevi, per come siete.