Beppe Vessicchio le 'suona' alla Rai: «Defraudato di quote d'autore, e non mi fanno più andare in tv»

Meta-Rai e quei diritti musicali mai pagati. «Sono stato deufradato di quote d’autore dalla Rai. Quando sono andato di persona a Viale Mazzini mi hanno detto di lasciare perdere perché avevo ricevuto già tutto dalla Siae e quindi non avevo nulla a che pretendere» ha detto il maestro Beppe Vessicchio a margine della conferenza stampa organizzata a Palazzo Madama dall’Associazione fonografici italiani sui diritti d’autore non pagati dalla Rai.

Ascolti tv, continua il momento magico di Tg2 Italia con Marzia Roncacci

Ascolti Tv 18 aprile 2023, oltre 8 milioni per Napoli-Milan su Canale5

Vessicchio le suona alla Rai

«Tuttora non posso partecipare a trasmissioni Rai - aggiunge Vessicchio - perché ho un contenzioso. Se mi vedete in tv è perché si tratta di un programma appaltato dalla Rai. Sanremo? Ci vado perché sono chiamato e pagato dai discografici». Nell’ambito della stessa conferenza il senatore Maurizio Gasparri ha sottolineato che «i diritti musicali si devono pagare. Non si può continuare a saccheggiare la creatività».



Il presidente dell’Afi (Associazione fonografici italiani) Sergio Cerruti illustrando tutte le controversie con la Rai, controversie di cui se ne occuperà la Procura di Roma, sulla questione Meta-Siae si è così espresso: «La Siae non si può sedere da sola al tavolo delle trattative con Meta. Bisogna creare una task force».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Aprile 2023, 16:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA