Beppe Vessicchio: «Neanche mia moglie mi ha mai visto senza barba. Tagliarla? Se me lo chiede una nipotina...»

di Redazione web

Beppe Vessicchio, seguitissimo maestro d'orchestra, veterano di Sanremo, buen retiro nella Sabina reatina, ha raccontato in tv a Verissimo la sua vita piena di note e di figure femminili "che non l'hanno mai visto senza barba". Persino la moglie è fra queste.



Durante la lunga intervista con Silvia Toffanin, il Maestro, 67enne, che ha saltato, non senza polemiche, l'ultima edizione del Festival di Sanremo, ha anche fatto vedere una sua foto di quando aveva 17 anni. Una rarità, la barba ancora non c'era.

Vessicchio le 'suona' alla Rai: «Defraudato di quote d'autore, e non mi fanno più andare in tv»

Verissimo, le anticipazioni: il nuovo format del weekend di Silvia Toffanin

La barba di Beppe Vessicchio

L'onor del mento di Vessicchio non è tuttavia mai stato a rischio. Il maestro ha ricordato che la barba, che lo rende immediatamente riconoscibile, c'era già quando si è fidanzato con colei che è poi divenuta sua moglie e che quindi non ha mai pensato di tagliarla, anche "per timore di non essere riconosciuto".



Silvia Toffanin si dev'essere appassionata alla questione "barba" perché ha incalzato l'ospite: "E se una nipotina chiedesse di tagliarla?". Vessicchio è un super bisnonno e ha rivelato che sarebbe pronto a sacrificare la barba in questo caso, anche se poi "per un po' resterei chiuso in casa".



In casa Vessicchio c'è una notta maggioranza femminile: "Mia moglie Enrica, mia figlia Angelica, che ci ha regalato una splendida nipote, Teresa, a sua volta mamma di due bellissime bambine.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Giugno 2023, 08:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA