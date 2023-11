Gli adolescenti italiani più attenti e aperti dei coetanei dell'area Ocse: parità di genere, diritti, civismo le urgenze dei 14enni

Promossi, gli studenti italiani di terza media brillano a livello internazionale per la loro conoscenza civica: attenti e interessati a questioni importanti e di grande attualità come la parità tra i sessi, i diritti degli immigrati e la sostenibilità ambientale. A dimostrarlo sono i risultati 2022 dell’Indagine Iea Iccs (International Civic and Citizenship Education Study), lo studio internazionale sulla cittadinanza globale, presentati da Invalsi e già effettuati nel 2016 e nel 2009.