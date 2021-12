C'è un dispositivo che avverte del rischio di infarto

L'Indian Institute of Technology Gandhinagar ha creato un dispositivo che potrebbe rivoluzionare il mondo della medicina. Il macchinario avvertirebbe, infatti, del rischio di infarto dovuto all'esercizio fisico eccessivo. Il dispositivo offrirebbe una serie di esercizi, prevalentemente con tapis roulant, che migliorerebbero la resistenza cardiaca e che consentirebbero al corpo di non superare mai i suoi limiti. Ecco come funziona. Foto: Shutterstock - Music: 'Perception' from Bensound.com

LEGGI ANCHE >> QUESTO VALORE NEL SANGUE PUO' ESSERE UN SINTOMO PRECOCE DI ALZHEIMER

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Dicembre 2021, 14:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA