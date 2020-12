Covid, Speranza da Pomezia: «Passo avanti per i farmaci anticorpi monoclonali di seconda generazione»

Lotta al Covid, passo in avanti per i farmaci con anticorpi monoclonali. «Ho visitato oggi la Menarini di Pomezia dove stanno producendo i primi lotti di questo nuovo farmaco. Presto inizieranno i trial clinici. È una sfida tutta italiana che ci inorgoglisce e che speriamo potrà darci un nuovo efficace strumento per superare questa fase difficile». È quanto dichiara il ministro della Salute Roberto Speranza in un post su Fb, dopo l'incontro a Pomezia dove si stanno mettendo a punto gli anticorpi monoclonali contro il Covid.

«Tra gli anticorpi monoclonali più promettenti contro il Covid - aggiunge Speranza - c'è quello di seconda generazione che nasce dal lavoro di un gruppo di ricercatori di Toscana Life Science guidati dal professor Rappuoli. Grazie ai nostri scienziati e ai nostri ricercatori- conclude il ministro - l'Italia è in prima linea nella lotta contro il Covid».

Questo progetto biotech contro il Covid - ha aggiunto dal parte sua Lucia Aleotti, azionista e membro del Cda di Menarini - dimostra una volta di più la grande qualità della ricerca e dell'industria farmaceutica italiana. Come Menarini siamo fieri di poter dare il nostro contributo, insieme allo straordinario team di Tls e alle istituzioni italiane che oggi ci hanno onorato della loro visita».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Dicembre 2020, 18:44

