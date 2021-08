Ormai tutta l'Italia è in giallo nella mappa del contagio in Europa misurata dall'Ecdc (Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie) sulla situazione Covid. Salgono a quattro le regioni italiane rosse: oltre alla Sicilia e alla Sardegna, tornate rosse la scorsa settimana, nell'ultimo aggiornamento si aggiungono anche la Toscana e le Marche. Restano verdi soltanto il Molise, la Puglia al Sud e la Valle d'Aosta al Nord.

Variante Delta, in Cina torna la paura: primo caso a Pechino, focolai alle feste. Il governo: «Situazione grave»

Variante Delta, le zone rosse in Europa

Nel resto d'Europa la Spagna è quasi interamente in rosso scuro così come Cipro, la Corsica, l'Olanda, parte dell'Irlanda e la Francia meridionale, dove si contano più di 500 casi di Covid ogni 100mila abitanti. Rosse (tra 200 e 500 casi ogni 100mila abitanti) anche la maggior parte di Grecia, Francia e Danimarca, tutto il Portogallo e Malta. Salve per ora, in verde, Germania, Austria, Polonia e tutti Paesi dell'Europa dell'Est, mentre virano in giallo la Croazia, la Finlandia e la Svezia.

