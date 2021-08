Oggi 5.735 casi e 11 morti. Continuano a salire le terapie intensive

Coronavirus, il bollettino contagi e morti in Italia di ieri, domenica 8 agosto 2021 . Sono 5.735 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.902 . Sono invece 11 le vittime in un giorno (ieri erano state 22).

Sono 299 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 11 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 24. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2631, 98 in più rispetto a ieri.

Bollettino 8 agosto

I dati in Lombardia

Sono 637 i nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Si registra inoltre un decesso, facendo così salire a 33.838 il numero di vittime dall'inizio della pandemia. I tamponi effettuati sono 36.111 mentre il rapporto positivi/tamponi si attesta all'1,7%. Stabili i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 35 mentre i dimessi/guariti sono 138.

I dati in Piemonte

Nessun decesso da Covid nelle ultime 24 ore in Piemonte, dove scendono a quattro i ricoverati in terapia intensiva (-1) mentre i pazienti Covid negli altri reparti sono in tutto 90 (+5). L'Unità di crisi regionale ha registrato inoltre 151 nuovi casi di persone positive, l'1,2% dei 12.946 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 68 (45%). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.018 (+54), gli attualmente positivi 3.112 (+48). I nuovi guariti sono 93. Dall'inizio dell'emergenza, dunque, il Piemonte ha registrato 371.406 positivi, 11.701 decessi e 356.593 guariti.

I dati in Friuli

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.127 tamponi molecolari sono stati rilevati 45 nuovi contagi con una percentuale di positività del 1,1%. Sono inoltre 732 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 3 casi (0,41%). Dall'analisi dei dati a disposizione emerge che il 50% dei nuovi contagi riguarda persone al sotto dei 29 anni.Nella giornata odierna non si registrano decessi; due persone sono ricoverate in terapia intensiva, mentre in altri reparti sono in cura 23 persone». Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

I dati in Veneto

Sono 587 i nuovi casi di positività al Covid registrati in Veneto nelle ultime ore. Dato che porta il totale dei contagiati a quota 441.689. Nessun decesso viene segnalato (11.647 il dato complessivo). Attualmente sono positive 13.578 persone.

I contagi in Sardegna

«In Sardegna si registrano oggi 414 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 3378 persone testate. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 20, (uno in meno rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 108, (+14 rispetto a ieri). 6451 sono i casi di isolamento domiciliare (+268 rispetto a ieri). Si registrano 2 decessi: un uomo di 90 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari e una donna di 59 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna». Lo comunica la Regione Sardegna.

I dati in Toscana

In Toscana sono 257.096 i casi di positività al Coronavirus, 665 in più rispetto a ieri (636 confermati con tampone molecolare e 29 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 239.586 (93,2% dei casi totali).Oggi sono stati eseguiti 8.882 tamponi molecolari e 5.671 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,6% è risultato positivo.Sono invece 6.086 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 10,9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 10.581, +4,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 258 (9 in più rispetto a ieri), di cui 23 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi si registrano 2 nuovi decessi: un uomo e una donna con un'età media di 54,5 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in Toscana.

I dati in Puglia

Oggi domenica 8 agosto in Puglia sono stati registrati 208 casi su 12.543 test per l'infezione da Covid-19, con una incidenza dell'1,65%. I nuovi positivi sono 59 nella provincia Bat, 44 in provincia di Lecce, 40 in provincia di Bari, 28 in provincia di Foggia, 27 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Taranto, più 5 residenti fuori regione e 1 caso di residenza non nota. Non sono stati registrati decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.990.851 test e sono 3.396 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 257.756 e sono 247.687 i pazienti guariti.

I dati in Basilicata

Sessantanove dei 1.168 tamponi analizzati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale nel bollettino quotidiano, che riporta in aumento anche il numero delle persone ricoverate in ospedale (da 22 a 23) e quello dei pazienti codiv in terapia intensiva (da uno a due). I nuovi guariti sono 14, mentre sono 878 coloro che sono in isolamento domiciliare. Dal punto di vista delle vaccinazioni, ne sono state somministrate 4.385: i lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 364.980 (66 per cento) mentre quelli che hanno avuto anche la seconda sono 274.300 (49,6 per cento).

I dati in Campania

Sono 369 i nuovi positivi al Covid in Campania su un totale di 15.816 test effettuati (il report di oggi diffuso dall'Unità di Crisi regionale non fa distinzione tra tamponi molecolari e antigenici) per un tasso di contagio che - prendendo in considerazione tutti i test effettuati - si attesta al 2,33%. Non si registrano nuove vittime. Quanto al report sui posti letto, quelli di terapia intensiva occupati sono 14 (dato in linea con quello di ieri), a fronte di 656 liberi; mentre quelli di degenza occupati ammontano a 249 (ieri erano 267) a fronte dei 3160 disponibili.

