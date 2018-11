Venerdì 2 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo l'incendio nell'impianto di rifiuti in provincia di Caserta, solo l'ultimo episodio di un rogo legato all'immondizia, il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha annunciato che personalmente si recherà in Campania per visionare e seguire personalmente la vicenda.«Nei prossimi giorni tornerò a Napoli per presiedere il Comitato per l’ordine e la sicurezza - afferma il ministro Salvini - Il mio obiettivo è verificare i progressi dopo la mia recente visita in città, ma la riunione sarà utile anche per discutere approfonditamente del problema dei roghi”.Salvini e il Viminale sono in costante contatto con il prefetto di Caserta. Solo l’altro giorno, lo stesso ministro dell'Interno ha annunciato l’arrivo in Campania di 166 nuovi poliziotti.