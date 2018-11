Lite in discoteca: 18enne sale in macchina e investe un gruppo di coetanei

Lo ha annunciato direttamente lei stessa sui social:ha presentato ai suoi fan il, dal titolo «». Il nuovo disco della cantante trentaquattrenne uscirà il prossimo 16 novembre e sarà disponibile in due versioni speciali: una «standard» e l'altra in formato magazine che la stessa Emma ha ideato e scritto.L'album è anticipato dalla canzone «Mondiale», in radio dal 2 novembre; «Essere qui - B∞M Edition», oltre al nuovo singolo, conterrà altri tre inediti: «Incredibile voglia di niente», «Inutile canzone» e «Nucleare». La copertina del disco è poi arricchaita dallo scatto del fotografo Tony Thorimbert, che cattura la vera essenza di Emma.