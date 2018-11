Venerdì 2 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

PONTE NELLE ALPI - Entra nella sua casa e si sente dire dal ladro, che è tranquillamente all'interno: «Vai via». Una vicenda che potrebbe apparire paradossale, se non fosse vera. È accaduto mercoledì sera alle 20.30 a Nuova Erto. Protagonista Adriano Filippin, un pensionato 75enne, che abita al civico 54 e che si è trovato a tu per tu con l'uomo che lo stava derubando, quando è rientrato nel proprio appartamento. Alla fine il malvivente è fuggito salendo nell'auto parcheggiata sotto casa dove c'era il complice ad aspettarlo. Non sembra abbia rubato nulla, forse è stato disturbato dal proprietario.