Piange sangue per oltre un'ora, poi la diagnosi choc dei medici. Dic osa si tratta

Venerdì 2 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

. Un uomoa causa di unaIl paziente ricoverato presso l'ospedale di Messina ha circa 52 anni ed è diventato un caso clinico dopo che ha iniziato a sanguinare da entrambe gli occhi senza aver subito alcun trauma che ne giustificasse l'emorragia.Dopo diverse analisi, come riporta il Sun , I medici hanno scoperto che l'uomo aveva diversee hanno diagnosticato che soffriva di una rara condizione chiamata. Si tratta di tumori fatti di cellule dei vasi sanguigni che si trovano solitamente sulla pelle e creano delle macchie color fragola. A riportare il caso, interessante dal punto di vista medico, è ilNew England Journal of Medicine.Pare che l'uomo fosse particolarmente preoccupato proprio perché le lacrime hanno iniziato a scorrere copiose senza che lui avesse pianto e il sangue non era giustificabile in alcun modo. I medici hanno bloccato l'emorragia e il passo successivo potrebbe essere un intervento.