A ridosso del voto in Senato sulle mozioni sulla Tav, si consolidano apparentemente le posizioni dei partiti: c'è un blocco a favore della Tav, che include Lega Pd , Fi e Fdi, e un blocco contrario, che oltre al M5s conta parte di Leu e singoli come il Dem Tommaso Cerno. Ma fonti di centrodestra invitano ancora alla prudenza: «La situazione è fluida», affermano. A Palazzo Madama continua in particolare a circolare l'ipotesi di far mancare il numero legale sulla mozione pentastellata, che sarà la prima a essere votata.





«Oggi chi vota no al Tav si prenderà la responsabilità politica delle scelte che saranno prese nei prossimi giorni e nei prossimi mesi». Lo ha affermato il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, nella sua dichiarazione di voto sulle mozioni sulla Tav. Salvini risponde: «Gli insulti di Renzi, della Boschi e del PD mi divertono, gli attacchi quotidiani dei 5Stelle mi dispiacciono. Come si fa a lavorare così?», scrive su Twitter.

La Lega, dopo che le mozioni di Pd e Fi sono state sfrondate dai passaggi contro la maggioranza, voterà tutte le mozioni per il Sì alla Tav (Pd, Fi, Fdi e Bonino) e contro le mozioni no Tav (M5s e Leu). Lo stesso dovrebbero fare i Dem, gli azzurri e i senatori di Fdi. Al contrario, gli oppositori dell'opera, tra cui due dei quattro senatori di Leu, voteranno a favore delle mozioni contro la Torino-Lione e diranno no a tutte le altre.«Abbiamo portato la Tav in Parlamento e sono venuti allo scoperto! Ma la cosa più ridicola è che la Lega li sostiene dopo che il Pd ha presentato una mozione di sfiducia su Salvini. L'inciucio è servito! Aprite gli occhi!», scrivecommentando l'annuncio del capogruppo leghista Massimiliano Romeo del sì a favore di tutte le mozioni pro- Tav inclusa quella del Pd.Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Toninelli ribadisce : «Se si farà la Tav a condizioni non remissive per l'Italia il merito è mio e dunque del M5S che, essendo sempre stato contrario all'opera, ha fatto alzare il contributo promesso dalla Ue mettendo Conte in condizione di non poter dire no».