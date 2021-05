Tassa a favore dei giovani? Draghi boccia Letta

Non è durata neanche 24 ore la proposta del segretario del Pd Letta di creare una dote per la generazione Covid grazie all’introduzione della tassa di successione per valori sopra il milione di euro. Ieri pomeriggio Draghi ha affondato l’idea in modo lapidario: «Non ne abbiamo mai parlato, ma non è il momento di prendere i soldi ai cittadini ma di darli».

La proposta del segretario Pd consisteva in un prelievo dell’1% sulle eredità milionarie. Letta ipotizzava di riservare il fondo così generato alla formazione di una dote di 10mila euro alla metà dei 18enni italiani, quelli più bisognosi in base all’Isee. Una dote per studi, formazione e casa.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Maggio 2021, 09:20

