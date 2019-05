Siri, Salvini: «In Cdm votiamo contro, con M5S c'è evidente spaccatura»

«Se domani votano, noi votiamo contro e poi si continua, si va avanti» e «per altri quattro anni perché c'è tanto ancora da fare». Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini durante la registrazione di Matrix, su Canale 5, parlando del caso Siri.



Una spaccatura con i 5 stelle? « Mi sembra evidente, non solo su questo, su tav, su autonomia, se vanno al voto e dimettono uno senza essere ascoltato se ne prendano la responsabilità » .



«Mi sembra evidente che con M5s ci sia una spaccatura e non solo su questo. C'è una differenza di vedute sulla Tav, sull'Autonomia, sull'immigrazione», ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, parlando della differenza di vedute con il M5s sul caso Siri. Per Salvini, «alla gente che sta a casa non interessa questo dibattito ma le cose da fare. A me mi pagano per fare le cose».



Intanto è iniziato da pochi minuti in un ufficio distaccato della Procura di Roma l'interrogatorio dell'imprenditore Paolo Arata, indagato per corruzione assieme al sottosegretario Armando Siri. L'atto istruttorio era stato sollecitato dall'avvocato Gaetano Scalise, alla luce delle perquisizioni svolte il 18 aprile scorso.



Arata è accusato di avere «promesso o dato» 30 mila euro a Siri in cambio di una sua «sponsorizzazione» per l'inserimento di emendamenti per incentivi per il cosiddetto mini-eolico.