Pronta la replica di Di Maio , che ribadisce il concetto della deriva di ultradestra della Lega. «Questo governo, quando lavora sui fatti lavora bene, e io lavoro benissimo con Salvini e la Lega. Abbiamo problemi quando parliamo di temi ideologici che a volte sono di ultradestra», ha spiegato, ricordando anche alcuni dei temi sulla donna trattati al Congresso di Verona la scorsa settimana.

Scintille tra Salvini e Di Maio sulle alleanze con i negazionisti per le elezioni europee. «Io lavoro, io rispondo col lavoro, con i fatti. Questa gente che cerca fascisti, comunisti, nazisti , marziani venusiani... i ministri sono pagati per lavorare. Io sono pagato per mantenere ordine pubblico e sicurezza», ha detto il ministro dell Interno Matteo Salvini commentando le preoccupazioni del vice premier Di Maio per le alleanze europee della Lega con chi nega l'olocausto.