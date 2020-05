Il premier Giuseppe Conte apre ufficialmente alle riaperture anticipate delle attività commerciali. «Sono sicuro che, con il rispetto delle regole adottate, in. E attività come la sua potrebbero rialzare prima del previsto la saracinesca: se abbassiamo il rischio di contrarre il virus e rispettiamo i protocolli di sicurezza, tanti clienti torneranno a tagliarsi i capelli senza essere bloccati dalla paura». Lo scrive su Facebook il premier Giuseppe Conte rispondendo al messaggio di un barbiere in occasione del primo maggio.