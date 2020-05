di Rosalba Emiliozzi

Dopo, mascherina e contagi, in queste ore, la parola più cliccata del web è. Il termine cult, pronunciato dal presidente del Consigliotre giorni fa con il quale ha sdoganato dal lunedì 4 maggio gli, impazza in rete con battute di ogni genere abbinato alla foto del cartello che indica località Congiunti, frazione di, comune in provincia diUn posto, vicino al mare Adriatico, dove - dice il popolo del web - «Risponde Catia: «Giusto diamoci l'appuntamento lì vicino al cartello, non possono dire che non siamo congiunti». E Moreno che risponde: «Tutti presenti alle 12». «E vaiiiii, tutti a Congiunti» dicono Annarita e Fabrizio. PietroE giù battute e disquisizioni tra sposati e fidanzati, nonni single accompagnati, mamme separate con amico carissimo, tutti a capire se per loro sono possibili «visite a congiunti».«Ci stiamo organizzando affinché non si creino assembramenti - ci scherza su il sindaco di Collecorvino,- Lo so, lo so, la foto con l'indicazione di Congiunti è diventata virale». E lo dice un sindaco che fa politica senza Facebook, Twitter, Instagram, quasi costretto a installare sul telefonino Whatsapp e che si definisce. Zaffiri è anchee ieri era intento a distribuire mascherine gratuite ai residenti della frazione di Congiunti, casa per casa. «Sta migliorando la situazione» risponde alle paure dei suoi concittadini mentre consegna buste con i dispositivi di protezione donate al Comune dache produce macchinari per fare pannolini e assorbenti e che, come spiega il sindaco, «ha riconvertito parte della produzione realizzando un macchinario di altissima precisione che produce, appunto, mascherine».E tutto torna. La frazione di Congiunti porta a scoprire un Comune -- dove ha sede un'azienda leader che, in virtù della sua produzione e del radicamento sul territorio, haIl prodotto più richiesto del momento. «Siamo stati fortunati, noi - dice il sindaco Zaffiri - l'ad di questa azienda, acquistata per il 70 per cento da imprenditori austriaci, ci ha donato un grosso quantitativo di mascherine che daremo a tutti glidi Stato, alla, alla Misericordia, alle case di riposo e alle Rsa». Le mascherine made in Collecorvino sono realizzate, spiega il sindaco, con un tessuto tedesco brevettato: «Metà della produzione va in, metà in Italia».Quanto a Congiunti, si chiama così perché sul suo territorio si congiungono i fiumi Tavo e Fino che formano il Saline, che poi sfocia al mare. Una frazione famosa per la produzione dello, «molto richiesto in Germania e Nord Europa perché mantiene le proprietà organolettiche anche per dieci, quindici giorni» spiega Zaffiri. Accanto, la produzione dell'olio aprutino e del tondino del Tavo, una fagiolo bianco tondo dal sapore molto particolare. E dal 2020 i cittadini di Collecorvino ricorderanno, ridendoci su, anche la scadenza del 4 maggio quando Congiunti per un giorno diventò il centro più famoso d'Italia.