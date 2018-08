Ponte Morandi, per il M5S di Genova il rischio di crolli era una «favoletta»

Dramma di Genova, il deputato del Pd Luigi Marattin perde la testa su twitter e insulta gli avversari politici

L'alternativa al, crollato questa mattina a, aveva un nome ben preciso, proposto ormai da diversi anni:. In molti avevano auspicato la costruzione della bretella autostradale, mentre altri si erano tenacemente opposti, sostenendo che si trattasse dell'ennesimo spreco di denaro pubblico e dell'ennesimo favore al costruttore di turno. Tra i più accesi sostenitori di quest'ultima ipotesi figuravano anche alcuni, appositamente chiamati 'No Gronda', molto vicini algenovese.Era l'aprile dele, sul sito del MoVimento, era apparso un comunicato dei, che ribadivano la contrarietà alla costruzione della nuova infrastruttura, minimizzando tutti i possibili rischi legati al, il cui crollo ha causato ladi almeno. Nel comunicato, infatti, si legge: «, come ha fatto per ultimo anche l'ex presidente della Provincia, il quale dimostra chiaramente di non avere letto la Relazione conclusiva del dibattito pubblico, presentata da Autostrade nel 2009. In tale relazione si legge infatti che il Ponte "...potrebbe star su altri cento anni" a fronte di "...una manutenzione ordinaria con costi standard»., ministro pentastellato delle Infrastrutture e dei Trasporti, solo pochi giorni fa aveva ribadito di voler rivedere, se non sopprimere, i progetti di diverse opere, tra cui la Gronda di Ponente. Oggi, dopo la tragedia, Toninelli ha criticato fortemente la gestione da parte della società Autostrade e alcuni utenti, su Twitter, hanno commentato postando proprio alcuni screenshot di quel, ospitato proprio sul sito del. Almeno fino ad oggi, dal momento che da qualche ora il post è statoLa "favoletta", come erano state definite tutte le criticità relative al Ponte Morandi, ha fatto rapidamente il giro del web. Prima che il post venisse rimosso dal sito del MoVimento 5 Stelle, qualche utente è riuscito però a salvare la pagina, che è ancora consultabile tramite