Genova, avamposto d'Italia: ci sbatte in faccia i problemi dell'Italia

Martedì 14 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ancora a Genova. La tragedia del crollo del ponte Morandi è ancora cronaca, ma non si può non riflettere sul destino di questa meravigliosa città. L'alluvione del '70, quella del 2011. Il tragico G8 del 2001. E oggi. La Lanterna avamposto dell'Italia. Un tempo, ormai troppo lontano, ne esaltava le virtù: di Genova era Cristoforo Colombo e la sua determinante quanto enorme curiosità. E non è assolutamente blasfemo metterci anche il Genoa Football And Cricket club che a fine '800 portò la più importante delle cose inutili (il calcio) in Italia.In questi tempi moderni invece Genova suo malgrado ci sbatte in faccia i nostri peccati, la nostra inadeguatezza, i nostri bizantinismi che da ridicoli stanno diventando letali. Un'arretratezza presuntuosa e quindi indolente che ci è entrata nelle ossa, che ci spinge a comportamenti che altrove sarebbero irrazionali. Come quello tenuto dal sottoscritto, uscito da casa un'eternità prima del dovuto per raggiungere la stazione ferroviaria perché, con lampi, tuoni, fulmini e acqua a catinelle diventa logico muoversi prima "hai visto mai la metro si allaga, si ferma poi perdo il treno...". Il sangue versato ancora una volta a Genova è l'ennesimo amaro calice da bere tutto di un fiato. La sveglia arriva da Genova, da dove viene l'ex comico che intercettando tutto questo malcontento e questa rabbia ha trasformato un enorme Vaffanculo in una compagine di governo. E questa francamente ancora non capisco se è l'inizio o la fine della storia.