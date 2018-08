Dramma di Genova, il deputato del Pd Luigi Marattin perde la testa su twitter e insulta gli avversari politici

Preghiere per le vittime e i feriti. Con quello che rimane delle preghiere,la speranza che-la prossima volta ci sarà occasione-gli italiani con il proprio voto rimandino nella fogna quelle miserabili teste di cazzo che hanno il coraggio di sparare fesserie su spread e austerità. — Luigi Marattin (@marattin) 14 agosto 2018

Per essere chiari: di fronte alla tragedia, e con le persone ancora sotto le macerie, c’è chi ha approfittato per incolpare EU, spread e austerità. Nessuna pietà per chi usa in questo modo le tragedie. Se cercate chi perdona o sottovaluta tutto questo, cercatevene un altro. https://t.co/gJpEgq5H4t — Luigi Marattin (@marattin) 14 agosto 2018

Confermo ogni parola. Nell’immediatezza della tragedia, c’è stato (alcuni persino parlamentari) chi si è messo a incolpare ue, spread e austerità. E verso coloro non provo altro che disgusto. Non si specula sui morti. Incredibile doverlo ricordare. https://t.co/A5z2OEakLR — Luigi Marattin (@marattin) 14 agosto 2018

Chi ha sbagliato deve pagare. E forse finalmente si potrà discutere di infrastrutture, senza ideologie. Ma oggi, PER FAVORE, oggi è solo il giorno del silenzio. Del cordoglio. Del dolore. E della gratitudine immensa per i soccorritori. #Genova — Matteo Renzi (@matteorenzi) 14 agosto 2018

, deputato del Partito Democratico, molto attivo sul web, e protagonista di molti video della comunicazione democratica, nel giorno in cui a Genova più di venti persone hanno perso la vita, si lascia andare ad un'aspra polemica politica nei confronti dei suoi avversari politici su twitter. Lo fa nella maniera più sbagliata, chiamando in causa "quelle miserabili teste di cazzo che hanno il coraggio di sparare fesserie su spread e austerità." Un tweet quello di Marattina che - inevitabilmente scatena una polemica furiosa. Un tweet, vale la pena sottolinearlo, fatto nel giorno sbagliato e con termini infelici.Preghiere per le vittime e i feriti. Con quello che rimane delle preghiere,la speranza che-la prossima volta ci sarà occasione-gli italiani con il proprio voto rimandino nella fogna quelle miserabili teste di cazzo che hanno il coraggio di sparare fesserie su spread e austerità.Marattin inserisce in uno stesso discorso le preghiere, doverose per chi è credente, per i fatti di Genova con una malcelata propaganda politica. Il tutto in un giorno di "lutto nazionale", in cui sarebbe bello vedere maggioranza e opposizione unirsi nel cordoglio per le vittime di Genova e agire insieme nel superiore interesse nazionale. Oggi è il momento del silenzio, della collaborazione per cercare di salvare più vite possibile. Poi verrà il giorno delle indagini, delle polemiche e dell'accertamento delle responsabilità. Invece, nel suo tweet Marattin accusa di strumentalizzazione politica i suoi avversari, rischiando - paradossalmente - di cadere nello stesso errore.Molti commentatori lo hanno attaccato, come il giornalista Franco BechisO anche Lorenzo Pregliasco, tra i fondatori di Youtrend e esperto di comunicazione politicaMarattin in seguito ha cercato di spiegare la sua presa di posizione in maniera più articolato, ma con la medesima veemenza.Marattin cerca di spiegarsi ulteriormente, dicendo che il suo è un tentativo di fermare chi vuole strumentalizzare la tragedia di Genova per motivi politici, cercando di individuare dei colpevoli nello spread o nell'austerità o nell'Europa.E, a pensare che oggi sia solo il giorno del silenzio è anche Matteo Renzi, ex segretario del PD e già presidente del Consiglio, a cui proprio Marattin è ritenuto molto vicino.