Niccolò Ghedini, morto il senatore e avvocato di Berlusconi: aveva 62 anni

di Redazione web

Niccolò Ghedini, avvocato, senatore di Forza Italia e storico legale di Silvio Berlusconi, è morto ieri all'ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato. Era nato a Padova il 22 dicembre 1959, aveva 62 anni.

Ghedini è stato per lungo tempo l'avvocato di Silvio Berlusconi e dal 2001 parlamentare di Forza Italia. Era da tempo in cura per una forma di leucemia e nei mesi scorsi era stato sottoposto a un trapianto di midollo al San Raffaele di Milano.

La morte sarebbe sopraggiunta per una complicanza, una polmonite, probabilmente contratta per il suo stato particolarmente fragile di paziente immunodepresso.

Andrea Crisanti candidato, bufera Pd: Salvini e Renzi attaccano Letta. E lui replica: «A destra cultura no-vax»

Elezioni 2022, ci sarà confronto in tv? La Rai invita i leader politici, ecco le possibili date a settembre

Il ricordo di Silvio Berlusconi

In un post su Facebook, Berlusconi ricorda così Ghedini: «Ci ha lasciato il nostro Niccolò. Non ci sembra possibile ma purtroppo è così. Il nostro dolore è grande, immenso, quasi non possiamo crederci: tre giorni fa abbiamo lavorato ancora insieme. Cosa possiamo dire di lui? Un grande, carissimo amico, un professionista eccezionale, colto e intelligentissimo, di una generosità infinita. Ci mancherai immensamente, e ci domandiamo come potremo fare senza di te. Niccolò caro, Niccolò carissimo, ti abbiamo voluto tanto bene, te ne vorremo sempre.

Addio, ciao. Per noi sei sempre qui, tra noi, nei nostri cuori.

Un forte, fortissimo abbraccio».

I messaggi di Brunetta e Salvini

«Un dolore grande la scomparsa di Ghedini che lascia tutti noi sgomenti, pur sapendo che da tempo combatteva con la malattia. Un abbraccio alla famiglia e ai suoi cari. Ciao Niccolò, ci mancherai. Sei e rimarrai amico di una vita». Ha scritto il ministro Renato Brunetta su Twitter.

Anche Matteo Salvini affida a Twitter il suo ricordo: «Addio a Niccolò Ghedini. Mi stringo al dolore della famiglia e di quanti gli hanno voluto bene».

Ci ha lasciato il nostro Niccolò. Non ci sembra possibile ma purtroppo è così. Il nostro dolore è grande, immenso, quasi... Pubblicato da Silvio Berlusconi su Mercoledì 17 agosto 2022

Niccolò #Ghedini, morto il senatore e avvocato di Berlusconi: aveva 62 anni https://t.co/J2HM270kkp — Leggo (@leggoit) August 18, 2022

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Agosto 2022, 07:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA