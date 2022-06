Maturità, il voto dei politici. Draghi, Salvini, Renzi, Meloni, Di Maio: ecco come sono andati i loro esami

L'esame di maturità si sta avvicinando e oltre mezzo milione di studenti si accingono ad affrontare le prove finali del loro percorso di studi. Ansia, libri aperti, notti insonni caratterizzano le ultime giornate di tantissimi ragazzi e ragazze, che aspirano a ottenere il massimo dei voti e a far bella figura davanti alla commissione. Il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ha annunciato ieri fondi per 2,1 miliardi a fine di «trasformare 100mila classi sulle 300mila che abbiamo e renderle, quindi, strumentate come queste. Sto parlando da 0 a 18 anni». Ma a proposito di Bianchi e dei politici più in generale, sapete quanto hanno preso all'esame di maturità le personalità più in vista del nostro paese? Da Draghi a Salvini, ecco i voti dei politici più famosi.

Maturità, i possibili temi: da Pirandello e Ungaretti alla guerra in Ucraina e le stragi di mafia. Ecco il toto-tracce

Cominciamo dai più bravi: tra questi troviamo l’ex Presidente del Consiglio ed esponente di Italia Viva, Matteo Renzi, la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, l’ex premier Giuseppe Conte e il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. Massimo dei voti anche per l’ex ministra Lucia Azzolina che ottenne persino una menzione speciale da parte della commissione.

Niente massimo dei voti, invece, per l’attuale ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, che comunque riuscì ad ottenere un ottimo 56 su 60. L’altra ex ministra dell’Istruzione ed attuale ministra degli Affari regionali e delle autonomie, Maria Stella Gelmini, ha ottenuto 50/60. Sempre in tema di gentil sesso, c’è da registrare il 55/60 (al liceo scientifico) dell’ex sindaca di Roma, Virginia Raggi, e l’altrettanto ottimo 98/100 dell’altra ex sindaca (di Torino), Chiara Appendino.

Veniamo a quei politici che, secondo il repor pubblicato da Skuola.net, hanno ottenuto dei voti un po’ più bassi: tra questi troviamo il leader della Lega, Matteo Salvini (48/60) e l’attuale presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico (40/60). E l’attuale premier Mario Draghi? Sul voto del Presidente del Consiglio alla maturità vige il massimo riserbo: l’unica notizia certa è che ha frequentato il liceo classico dei gesuiti ‘Massimiliano Massimo’ di Roma ma nulla si sa in merito alla votazione finale ottenuta.

I VOTI DEI POLITICI

100/100

Luigi Di Maio

60/60

Matteo Renzi

Giorgia Meloni

Giuseppe Conte

Lucia Azzolina

56/60

Patrizio Bianchi

50/60

Maria Stella Gelmini

48/60

Matteo Salvini

40/60

Roberto Fico

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Giugno 2022, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA