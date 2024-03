Salvini al raduno sovranista: «Macron, guerrafondaio, pericolo per l'Europa». Poi agli organizzatori:«Togliete questa musica, è da ricovero»

di Redazione web

«Solo immaginare che soldati europei possano andare in guerra è sbagliato. Credo che il presidente Macron, con le sue parole, sia un pericolo per l’Italia e per l'Europa». Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e leader della Lega, nel suo intervento in chiusura dell’evento Winds of change, organizzato a Roma da Id, il gruppo del Parlamento Ue a cui appartiene la Lega. «È chiaro che in un conflitto tra Russia e Ucraina sappiamo distinguere tra aggredito e aggressore, ma io non voglio lasciare ai miei figli un continente impegnato nella terza guerra mondiale».

Arrivando all'evento Winds of change, il vicepremier Matteo Salvini si concede per i selfie di rito, ma dopo un po' si spazientisce per la scelta musicale di sottofondo: «Mettete qualcosa di diverso da 'sta rottura di co...oni?», dice il ministro a uno degli organizzatori. «Cos'è questa roba da ansia, da ricovero». "Fagli mettere la cavalcata delle valchirie", gli suggerisce qualcuno. Alla fine parte Futura di Lucio Dalla e il segretario della Lega riesce a rilassarsi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Marzo 2024, 08:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA