L'odissea della Lifeline si avvia verso la fine: la nave della Ong con a bordo 234 migranti, scortata da una nave militare, ha attraccato a Malta. Bloccata dai veti incrociati di Italia, Francia e Malta stessa da sette giorni la Lifeline vagava in alto mare e nelle ultime ore erano peggiorate le condizioni meteo, con raffiche di vento fino a 30 nodi. Lo ha riferito l'Ong con un tweet ripreso dal Times of Malta. I profughi saranno accolti in 8 Stati mentre la Germania, dapprima possibilista, ha detto che non ne prenderà nessuno.

L'attracco. La Lifeline è stata accolta da forze dell'ordine e personale medico in tute bianche. Sul molo presenti anche i responsabili dell'Ong tedesca, tra i quali il ceo Axel Steier. I migranti sono ancora a bordo e si attende ora che sbarchino sulla terraferma dove li attendono sei pullman della polizia per il successivo trasferimento negli alloggi previsti. Dal muraglione che si affaccia sul porto un gruppo di manifestanti del Moviment Patriyotti Maltin, che poco prima aveva inscenato una manifestazione davanti al parlamento maltese, brandisce uno striscione con la scritta 'stop human trafficking'.

Migranti in otto Paesi. Sono finora otto i Paesi Ue che hanno accettato le eventuali ricollocazioni sul loro territorio dei migranti a bordo della nave Lifeline: Malta, Italia, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Portogallo, Irlanda e Francia. Muscat ha ringraziato i governi di questi Paesi.

Il ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, ha affermato davanti al Parlamento che la Germania non accoglierà i migranti di Lifeline. «Al momento non c'è una necessità di azione per la Repubblica federale tedesca», ha affermato. Anche in futuro ci lasceremo guidare dai principi di «umanità e ordine». Seehofer ha affermato che bisogna capire come evitare di creare un «precedente». In mattinata il portavoce del governo, Steffen Seibert, aveva affermato che si stessero tenendo dei colloqui per verificare l'eventuale accoglienza dei profughi.

Attacco al ministro tedesco. Intanto continua la polemica internazionale innescata dal caso LIfeline: i l ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer «agisce come una versione tedesca del collega italiano Salvini e rende il governo tedesco complice della mancata assistenza a persone in pericolo». Lo dice Axel Steier, di Lifeline, in un comunicato. «Se la situazione a bordo della nave subirà un'escalation a causa delle condizioni di sfinimento e debolezza delle persone a bordo, e del peggioramento del tempo, Seehofer ne avrà piena responsabilità», aggiunge nella nota che sembra adessa almeno in parte superata dal via libera delle autoritè maltesi.



Motovedette alla Libia. «Oggi in Consiglio dei ministri, se il tempo lo consentirà, doneremo altre 12 motovedette alla Libia con conseguente formazione degli equipaggi per continuare a proteggere vite nel Mediterraneo». Lo ha detto al question time il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. «Noi - ha ricordato Salvini - abbiamo formato 213 addetti della Guardia costiera libica ed altri 300 potrebbero essere addestrati nell'ambito della missione Ue 'Sophià». Intanto continua la polemica internazionale innescata dal caso LIfeline: i

La svolta è arrivata con l'annuncio del premier premier maltese Joseph Muscat, in conferenza stampa: «Nel pomeriggio la nave potrà attraccare. La colpa della vicenda ricade sul capitano. La Lifeline sarà sequestrata per l'avvio di un'indagine, il capitano dell'imbarcazione ha ignorato le leggi internazionali, non si è trattato di uno scontro tra due stati membri. La nave dovrà essere tenuta sotto sequestro fino alla conclusione dell'inchiesta della magistratura maltese, che indaga sul fatto che l'Olanda ha ufficialmente confermato, nero su bianco, che la nave non è nel loro registro navale e che l'imbarcazione risulta come nave da diporto e che come tale non può compiere intercettazioni di naufraghi».