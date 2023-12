Lavinia Mennuni (Fdi): «Diventare mamme massima aspirazione per le donne». Alessandra Mussolini tuona: non deve permettersi

di Cristina Siciliano

«Dobbiamo aiutare le istituzioni, il Vaticano, le associazioni a fare in modo che la maternità torni a diventare di nuovo cool. Dobbiamo far sì che le ragazze di 18 anni di 20 anni, vogliano sposarsi e vogliano mettere su una famiglia». Sono state queste le parole che la parlamentare pro-vita di fede meloniana Lavinia Mennuni ha pronunciato durante il programma Coffee Break su La 7. In sintesi: una nuova missione per le donne. Di conseguenza, i commenti stanno arrivando da ogni parte sui social, non solo dal mondo della politica. A tale proposito anche l'Europarlamentare Alessandra Mussolini, ha deciso di dire la sua opinione attraverso il suo profilo X/ Twitter. Tuttavia, anche in questo caso non sono mancate le critiche da parte di molti utenti social.

Nessuno deve permettersi di dire alle donne quale deve essere la loro "aspirazione" — Alessandra Mussolini (@Ale_Mussolini_) December 28, 2023

Alessandra Mussolini su Twitter

«Nessuno deve permettersi di dire alle donne quale deve essere la loro "aspirazione"».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Dicembre 2023, 20:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA