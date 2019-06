Il deputato Dall'Osso bendato in aula: «La luce mi dà fastidio». È malato di sclerosi multipla

Il deputato di Forza Italia Matteo Dall'Osso, malato di sclerosi multipla dall'età di 19 anni (ora ne ha 41), in un intervento in aula oggi in cui si parlava dell'assistenza fisioterapica per i malati, ha chiesto e ottenuto dal presidente Ettore Rosato di poter parlare chiudendo gli occhi e coprendoli con una benda:

«Mi scusi - ha detto all'inizio della replica alla risposta, data poco, prima dal sottosegretario alla Salute Luca Coletto, sulla richiesta di garanzie sull'assistenza fisioterapica ai malati di sclerosi multipla - ma le chiedo di poter coprire gli occhi, perché la luce mi dà troppo fastidio e non riesco a tenere gli occhi aperti».«La fisioterapia specialistica per un malato di **sclerosi multipla** è essenziale. Sono felice della sua risposta - ha continuato Dall'Osso - ma vorrei vedere i fatti. Un malato di **sclerosi multipla** è come se dovesse portarsi dietro 50 kg in più, ecco perché siamo sempre stanchi e affannati. Per noi fare fisioterapia é come dimagrire ogni giorno di un kg, se non la facciamo invece i kg raddoppiano. Alla ministra Giulia Grillo, che è anche medico e queste cose le sa benissimo, faccio l'appello di non tagliare i fondi per la fisioterapia. Occupatevi dei più deboli. Non esistono cattivi peggiori di un buono che diventa cattivo».