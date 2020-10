Gualtieri in auto-isolamento: il ministro aspetta l'esito del tampone

Il ministro dell'economia Roberto Gualtieri si trova in auto-isolamento nel suo ufficio al Mef ed è in attesa dell'esito del tampone dopo che il Ragioniere generale dello Stato Biagio Mazzotta è risultato positivo al Coronavirus. Il ministro sta partecipando in video-conferenza agli incontri di Palazzo Chigi con le categorie in vista del varo del decreto Ristori dopo la stretta dell'ultimo Dpcm.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Ottobre 2020, 13:28

