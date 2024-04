Giorgia Meloni sulla natalità: «Oggi se dici padre e madre sembri retrò, si nega che per fare un bambino servano un uomo e una donna»

Giorgia Meloni ha parlato di natalità durante l'intervento all'incontro "Per un'Europa giovane. Transizione demografica, ambiente, futuro" e ha dichiarato: «Pari opportunità non è cancellare le differenze» tra padre e madre "ma consentire che le donne possano realizzarsi nella consapevolezza della specificità di ognuno: la responsabilità condivisa non può cancellare la specificità del ruolo della madre e del padre».

Mamma e papà: atto di rivoluzione

Poi ha aggiunto, in proposito: «Già parlare di padre e madre sembra un atto di rivoluzione, se lo fai sembri retrò, in un'epoca in cui si nega che per mettere a mondo bambino servono un uomo e una donna».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Aprile 2024, 15:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA