Giorgia Meloni, minacce choc sui social a premier e figlia nel giorno del 25 aprile: «A testa in giù...»

Giorgia Meloni insultata e minacciata nel giorno delle celebrazioni del 25 aprile. Insulti choc sui social a lei e alla piccola figlia Ginevra. In una lettera al Corriere della Sera il premier aveva evidenziato come " fare di questa ricorrenza un momento di ritrovata concordia nazionale nel quale la celebrazione della nostra ritrovata libertà ci aiuti a comprendere e rafforzare il ruolo dell’Italia nel mondo". Nella lettera anche una presa di distanza da parte del premier dal fascismo, sottolineando e ricordando che "i partiti che rappresentano la destra in parlamento hanno dichiarato la loro incompatibilità con qualsiasi nostalgia del fascismo". Ciò non è stato sufficiente per evitare gli insulti social.

Insulti social choc

"A testa in giù sei bella pure tu", si legge in un commento sotto il post di Giorgia Meloni su Instagram. Poi un commento choc contro la piccola figlia del presidente del Consiglio: "Per la figlia collegio Luigi XVII". Ricordando così che il figlio Luigi XVI e di Maria Antonietta, ghigliottinati dai rivoluzionari in Francia, venne murato vivo dai rivoluzionari in una cella prigione del Tempio di Parigi e condotto così alla morte.

E ancora, in un altro commento si legge "fasci appesi". E ancora "fascista infame, per te solo lame". Oppure: "Nevi tesi e fasci appesi". Minacce che hanno provocato reazioni sdegnate di numerosi esponenti di Fratelli d'Italia.

