Giovedì 11 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mercoledì pomeriggio a Montecitorio è andato in onda un fine seduta piuttosto inedito. Infatti, esaurite le mozioni, tra gli interventi di fine seduta ha sorperso un po' tutti quello del deputato di Forza Italia, già fondatore del Partito dei Pensionati, e per due volte deputato europeo. L'onorevoleha preso parole per dire "", ovvero per rendere omaggio ai giovani romani che spesso gli lasciano il posto sulla metro. Un intervento che ha lasciato piuttosto perplessi i pochi presenti, ad iniziare dal vicepresidente della Camera Ettore Rosato che in quel momento presiedeva l'Aula.«Signor Presidente - inizia il suo intervento - non devo lamentarmi di nulla, anzi esprimo la mia soddisfazione per il comportamento dei giovani romani. Io ogni mattina prendo il trenino che da Ostia mi porta a Roma. E ogni volta che si libera un posto i giovani romani mi invitano a sedermi». Ha detto Fatuzzo.E Fatuzzo ha chiuso il suo intervento,esclamando: «Grazie Roma, non solo i romanisti però, ma tutti i romani»