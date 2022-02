Draghi: «Escludo mio impegno in politica nel 2023, futuro lavoro me lo trovo da solo». Dal cdm sì alla riforma della Giustizia

Il Consiglio dei ministri ha approvato la riforma del Csm e dell'ordinamento giudiziario con le norme sullo stop alle porte girevoli. Alle 15 la conferenza stampa del presidente del Consiglio Mario Draghi. Presenti anche i ministri dell'Economia, Daniele Franco, e la responsabile della Giustizia, Marta Cartabia.

Giustizia, bozza riforma: chi è eletto in politica non potrà fare il giudice

Draghi, Cartabia e Franco in conferenza stampa

Draghi: «Sono stati raggiunti obiettivi importanti. La condivisione dell'impianto della riforma, la delimitazione delle aree dove permangono differenze di vedute, l'mpegno ad adoperarsi con i capigruppo per avere priorita assoluta in parlamento entro l'elezione del nuovo Csm, il rispetto dei tempi».

Cartabia: «Era una riforma ineludibile per la scadenza del Csm in carica. Ma anche per accompagnare la magistratura in questo percorso di rinnovamento della fiducia. Questa riforma era dovuta ai tantissimi magistrati che lavorano silenziosamente fuori da ogni esposizione. E lo dobbiamo ai cittadini che hanno il diritto di recuperare piena fiducia nella nostra magistratura».

«Oggi abbiamo illustrato al Consiglio dei ministri il Dpcm che dovrebbe avviare il processo di ricerca di un partner per Ita. Seguiremo le usuali procedure: offerta pubblica o vendita diretta». Ad affermarlo è il ministro dell'Economia, Daniele Franco al termine del Consiglio dei ministri su Ita Airways. «Non abbiamo un programma in cui predeterminiamo i tempi», aggiunge.

Draghi: «Niente fiducia, serve coinvolgimento partiti»

Nel corso del Consiglio dei ministri «c'è stata questa consapevolezza della necessità di un pieno coinvolgimento delle forze politiche. Quindi niente tentativi di imporre la fiducia. È un provvedimento di portata tale che necessita di questa apertura». Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa aggiungendo che c'è stato l'impegno «di tutti ministri a sostenere con i propri partiti questa riforma».

«Ci sono delle differenze di opinioni che sono rimaste. È stato possibile modificare molto marginalmente il testo, ma c'è l'impegno corale a superarle e a raggiungere questo risultato in tempi utili per l'elezione del prossimo consiglio».

Cartabia: «Modificata in modo incisivo modalità di nomina»

«Abbiamo messo mano al sistema elettorale» del Csm, «riscritto il capitolo delle "porte girevoli"» per i magistrati che entrano in politica, «modificato in modo incisivo le modalità di nomina del Csm e dei vertici apicali per evitare "nomine a pacchetto" e accordi non virtuosi». Così il ministro della Giustizia Marta Cartabia in conferenza stampa a palazzo Chigi ha descritto le linee guida della riforma dell'ordinamento giudiziario e del Consiglio superiore della Magistratura approvata dal Consiglio dei ministri.

Draghi: «Io futuro federatore del Centro? Lo escludo»

«Lo escludo. Ho visto che tanti politici mi candidano a tanti posti in giro per il mondo mostrando grande sollecitudine, ma vorrei rassicurarli che se decisessi di lavorare un lavoro lo trovo da solo...». Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri, escludendo di essere interessato a diventare federatore di un centro politico.

Draghi: «Importante mantenere la crescita»

«Nel primo trimestre c'è un rallentamento della crescita, le cifre dell'Italia sono meno marcate di altri paesi europei anche se la Commissione per l'Italia prevede una crescita del 4,1, superiore a quella di Francia e Germania. Ci sono rischi sul prezzo dell'energia energia e sull'inflazione. Abbiamo presenti queste categorie di rischi e governo sta lavorando. L'importante è mantenere la crescita per affrontare i mercati con fiducia».

Draghi: «Spread Italia aumenta meno di quello di altri paesi»

«Siccome mi aspettavo una domanda del genere mi sono preparato e sono andato a vedere i mercati prima di arrivare qui... In questo momento lo spread è del 4,5 per la Spagna, del 5,7 per l'Irlanda, del 4,4 per il Belgio, per l'Italia è del 3,33, gli spread sono aumentati per molti paesi, non per tutti, e l' aumento italiano è inferiore a quello di tanti altri paesi. Noi partiamo da una base di spread più alto e da volume di debito più alto e per questo dobbiamo spendere bene e vigilare sui conti, sul debito». Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa ad una domanda sulla crescita dello spread.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Febbraio 2022, 18:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA