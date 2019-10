Di Maio: «Con Salvini è finita, mi fece male quando aprì la crisi»

«Nelle Regioni credo che potremmo metterci insieme con i movimenti che si occupano di molto temi del territorio non con gli altri partiti. Con i movimenti possiamo stare insieme, non con le altre forze politiche». Lo afferma il leader M5s Luigi Di Maio nel corso del Maurizio Costanzo show. «Il M5s per 10 anni - prosegue Di Maio - è andato sempre da solo alle regionali, ha anche fatto buoni risultati; ci dicevano da anni che stando insieme rappresentavamo un'alternativa, ma noi la rappresentiamo quando andiamo al di là di destra e sinistra. Essere post ideologici oggi è più complicato».



Non un mancare un passaggio sull'ex alleato Matteo Salvini: «Sicuramente non è una questione personale, siamo stati al governo insieme per 14 mesi, dicevamo "si va avanti 5 anni", poi l'8 agosto vieni a sapere per vie traverse che ha cambiato idea. Mi ha fatto male che fino al giorno prima dici una cosa e poi ti lasciano il cerino in mano, con la responsabilità di non far salire l'Iva, che ci siamo presi noi. Non ci siamo più sentiti mi fido delle persone fino a prova contraria, poi quando arriva la prova contraria per me può finire lì​».



Durante il Costanzo show, Di Maio si è anche esbito come cantante, indonando "Napul'è" di Pino Daniele. Non è andata bene invece quando ha provato a cantare " Non mi avete fatto niente" di Ermal Meta, non ricordando il testo a memoria. Infine il leader grillino confida: «Quando ero bambino, da grande volevo fare il poliziotto». Martedì 29 Ottobre 2019, 17:37

