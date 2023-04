Calenda contro Renzi, volano gli stracci: «Mai stato indagato, e non prendo soldi da dittatori stranieri»

di Redazione Web

Volano gli stracci tra Carlo Calenda e Matteo Renzi, dopo la rottura tra Azione e Italia Viva sul tema del partito unico. Su Twitter e Facebook l'ex ministro pubblica una serie di riflessioni, puntualizzando su alcuni temi caldi e non risparmiandosi durissimi attacchi all'ex premier e sindaco di Firenze.

Calenda contro Renzi, cosa ha detto

«Nella vita professionale non ho mai ricevuto avvisi di garanzia/rinvii a giudizio/condanne pur avendo ruoli di responsabilità. Non ho accettato soldi a titolo personale da nessuno, tanto meno da dittatori e autocrati stranieri», scrive in un primo cinguettio. Poi aggiunge «Non ho preso finanziamenti per il partito da speculatori stranieri e intrallazzatori. Non ho mai incontrato un magistrato se non per ragioni di servizio. Mai sono entrato nelle lottizzazioni del CSM».







Infine replica al renziano Bonifazi «che mi accusa di assenze. È una classifica fatta su 25 giorni di voti già superata. Quando non ero in Senato ero a fare iniziative sul territorio per Azione e Iv. Non ero a Miami con il genero di Trump o in Arabia a prendere soldi dall'assassino di Khashoggi».

