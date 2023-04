Calenda a Striscia la Notizia: «Non faremo il partito, Renzi vuole tenersi soldi e Italia Viva»

di Redazione web

Carlo Calenda stoppa Matteo Renzi e quel «nervosismo esagerato» trapelato nelle ultime ore: «Matteo Renzi queste volgarità nascondono un nervosismo esagerato. Semplicemente hai provato a darci una fregatura e sei stato rispedito al mittente. Questa volta lo 'stai sereno' non ha funzionato. Fine». Così su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda.

.@matteorenzi queste volgarità nascondono un nervosismo esagerato. Semplicemente hai provato a darci una fregatura e sei stato rispedito al mittente. Questa volta lo #staisereno non ha funzionato. Fine. pic.twitter.com/G5zTzOGqFD — Carlo Calenda (@CarloCalenda) April 13, 2023

«Ieri Iv ha confermato di voler deliberare lo scioglimento (con effetto 2024) solo dopo aver saputo il vincitore del congresso e di voler continuare a fare politica attraverso Iv almeno per tutto il '24. Idem sul prendere impegni economici concreti vs nuovo partito. Noi invece eravamo pronti a prendere subito impegno su scioglimento e a girare tutte le risorse per fare la campagna delle Europee». Lo spiega su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda.

«Abbiamo preso impegno con gli elettori - aggiunge - di fare un partito unico, non una scatola vuota aggiuntiva. Nella proposta presentata vi erano (come in quella prima) tutti gli elementi di democrazia e contendibilità. Del resto a differenza di Iv Azione ha fatto tutti i congressi comunali, provinciali, regionali, nazionali. Infine abbiamo preteso che vi fosse una clausola che riprendesse quella etica del Parlamento europeo sui conflitti di interesse. Questo è quanto. Il resto -conclude Calenda- sono armi di distrazione di massa».

« Non faremo il partito perché Renzi vuole tenersi i soldi »

«Il partito non lo riusciremo a fare, perché (Renzi, ndr) non lo vuole fare». Lo riferisce in una nota di Striscia la Notizia, il cui inviato Enrico Lucci ha intercettato stamattina Carlo Calenda e gli ha chiesto aggiornamenti sull'accordo con Matteo Renzi per il partito unico con Italia Viva.

«Perché non vuole farlo?», lo incalza Lucci. «Perché vuole tenersi soldi e partito di Italia Viva e non si può far nascere, da due partiti, tre partiti: diventa ridicolo», risponde Calenda. Che aggiunge: «Non so se oggi ci sarà una nuova riunione, ma lui non viene alle riunioni. Non ci ho parlato, perché lui parla solo con Obama e Clinton».

