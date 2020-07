Fase 3, il barista al ministro Gualtieri: «Aiuti arrivati, lo aspetto per il caffé promesso»

. Così all'Adnkronos il titolare del bar di via XX settembre protagonista in piena emergenzadi un siparietto con il titolare dell'Economia. Era il 13 maggio, a pochi giorni dalla fine del lockdown, quando Gualtieri- di mascherina munito - si concede un caffè d'asporto al bar davanti al Tesoro in attesa dell'inizio del Cdm sul decreto Rilancio, il Dl da 55 miliardi di euro chiamato a rafforzare ulteriormente le misure a sostegno di famiglie e imprese.Una pausa-caffè che per il ministro è un'occasione per testare la percezione degli aiuti da parte dei potenziali beneficiari e approntare una stima dei fondi in arrivò: circa 7.800 assicurò in quel frangente Gualtieri facendo i primi conti. E così è stato. ''Le previsioni che ha fatto il ministro si sono rivelate esatte. Da quando è stato qui ho ricevuto quanto aveva promesso'', dice il signor Valerio. Dal bonus autonomi, al taglio delle bollette, ma anche il ristoro a fondo perduto, la Cig per il dipendenti, la cancellazione dell'Irap e la detrazione sull'affitto: ''Gualtieri ha mantenuto le promesse fatte - insiste - grazie a questi aiuti molti di noi hanno scongiurato lo scenario peggiore, sono stati un sollievo. Adesso - dice sorridendo - lo aspetto qui per offrirgli quel famoso caffè che gli avevo promesso''.