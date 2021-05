Ylenia, picchiata e accoltellata poi bruciata: arrestato un uomo

Mario Landi

Picchiata, accoltellata e data alle fiamme. La vittima dell'ennesimo femminicidio è Ylenia Lombardo, 33 anni. L'assassino ha agito nel tardo pomeriggio di mercoledì, in una modesta abitazione di San Paolo Belsito, in provincia di Napoli. I carabinieri hanno fermato un 36enne del posto, in cura presso un Centro di igiene mentale.

Ylenia proprio ieri avrebbe dovuto recarsi nel Viterbese, dove vive la figlia di 11 anni con i nonni materni. Invece quell'uomo, secondo la ricostruzione degli investigatori, l'avrebbe ammazzata. Poi avrebbe dato fuoco all'appartamento, un rogo che ha divorato per metà il corpo della giovane donna. Il 36enne è indiziato di omicidio aggravato e di incendio. I due si conoscevano da qualche mese. Si sarebbero incontrati anche nei giorni scorsi nella piazza principale del paese, quella antistante la chiesa di San Paolo eremita. Lei abitava a poca distanza, in un modesto alloggio di via Ferdinando Scala, a pochi passi dal Palazzo Municipale. E in quell'abitazione sarebbe avvenuto un litigio - le cui cause sono ancora tutte da accertare - tra la giovane donna e l'uomo, che andava sempre in giro per le strade del paese in bicicletta.

Nella casa del 36enne i carabinieri hanno trovato alcuni panni sporchi di sangue. Lui l'avrebbe colpita e poi avrebbe appiccato l'incendio prima di fuggire. Dopo gli esami medico legali sarà ricostruita l'esatta dinamica di quanto accaduto. Alcuni vicini hanno visto del fumo nero uscire dalla casa della giovane donna. Hanno sfondato la porta ma per Ylenia non c'era già nulla da fare. Le fiamme avevano già divorato la parte superiore del corpo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Maggio 2021, 05:01

