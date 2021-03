Visita ispettiva prerogativa dei parlamentari oppure irruzione interessata. È quella compiuta dal senatore M5s Nicola Morra, presidente della Commissione parlamentare antimafia, al Dipartimento di prevenzione dell'Asp di Cosenza, la sua città. Secondo quanto riferito da alcuni presenti negli uffici, Morra avrebbe lamentato l'impossibilità di prenotare telefonicamente il vaccino per i suoceri ottuagenari e l'inefficienza nella campagna vaccinale coordinata dal direttore Mario Marino. Morra replica: «L'unico dipendente trovato mi ha detto di telefonare ma durante l'attesa - durata 17 minuti e 11 secondi - ho deciso di andare al Cot per verificare». Sinistra e destra che si azzannano chiedendo le dimissioni di Morra, già protagonista di una frase infelice verso Jole Santelli, governatrice calabra morta per un tumore: ««Santelli malata? Lo sapevano tutti. La Calabria è irrecuperabile».

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Marzo 2021, 05:01

