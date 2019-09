VILLA ADRIANA - TIVOLI

Il Teatro Marittimo di Villa Adriana ospiterà giovedì (ORE 16,30; 17,30 E 18,30) la performance artistica Did you ever fall in love again? di Ruben Montini rappresentato da Prometeogallery di Milano. Si tratta della prima di una serie di performance attraverso le quali le Villae (l'Istituto Villa Adriana e Villa d'Este)propongono un serrato confronto sul tema del rapporto tra la pratica artistica, le radici culturali dell'ideale di bellezza e i valori paradigmatici di un immaginario classico connotato da sublimazione ed erotismo. «Nuove possibilità creative maturano nel fertile humus delle Villae - spiega il direttore Andrea Bruciati - istituto in cui convergono esperienze diverse e che sta costruendo una nuova identità e questo progetto che interroga ancora una volta il nostro dna spirituale».

Martedì 17 Settembre 2019, 05:01

